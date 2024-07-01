ВС РФ освободили Степовую Новоселовку в Харьковской области

ВС РФ продолжили наступление на харьковском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Степовая Новоселовка на харьковском направлении, а на донецком — Новопокровское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства в
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.