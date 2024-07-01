ВС РФ освободили Степовую Новоселовку в Харьковской области

01 июля 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжили наступление на харьковском направлении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Степовая Новоселовка на харьковском направлении, а на донецком — Новопокровское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале . Степовая Новоселовка была взята под контроль группировкой «Запад». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт Степовая Новоселовка на харьковском направлении, а на донецком — Новопокровское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Степовая Новоселовка была взята под контроль группировкой «Запад».