ВС РФ освободили Степовую Новоселовку в Харьковской области

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, донбасс, сво, минобороны
ВС РФ продолжили наступление на харьковском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Степовая Новоселовка на харьковском направлении, а на донецком — Новопокровское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Степовая Новоселовка была взята под контроль группировкой «Запад».

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Российские военные освободили населенный пункт Степовая Новоселовка на харьковском направлении, а на донецком — Новопокровское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Степовая Новоселовка была взята под контроль группировкой «Запад».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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