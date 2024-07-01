ВС РФ сбили четыре воздушные цели над Севастополем

Вооруженные Силы России уничтожили четыре воздушные цели в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, четыре воздушные цели были уничтожены в воздухе над акваторией и в районе Балаклавы. Однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — отметил он в telegram-канале.
Информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры утоняется. Губернатор напомнил, что всем жителям о любых опасных находках необходимо немедленно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на такие сообщения и выезжают на место происшествия.
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