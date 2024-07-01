ВС РФ сбили четыре воздушные цели над Севастополем

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, зенитная установка зу23, ракета пво
ПВО отражают атаку Фото:

Вооруженные Силы России уничтожили четыре воздушные цели в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, четыре воздушные цели были уничтожены в воздухе над акваторией и в районе Балаклавы. Однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — отметил он в telegram-канале.

Информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры утоняется. Губернатор напомнил, что всем жителям о любых опасных находках необходимо немедленно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на такие сообщения и выезжают на место происшествия.

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Вооруженные Силы России уничтожили четыре воздушные цели в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительным данным, четыре воздушные цели были уничтожены в воздухе над акваторией и в районе Балаклавы. Однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — отметил он в telegram-канале. Информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры утоняется. Губернатор напомнил, что всем жителям о любых опасных находках необходимо немедленно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на такие сообщения и выезжают на место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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