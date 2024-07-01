ВС РФ сбили четыре воздушные цели над Севастополем

01 июля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

ПВО отражают атаку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вооруженные Силы России уничтожили четыре воздушные цели в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительным данным, четыре воздушные цели были уничтожены в воздухе над акваторией и в районе Балаклавы. Однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — отметил он в telegram-канале. Информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры утоняется. Губернатор напомнил, что всем жителям о любых опасных находках необходимо немедленно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на такие сообщения и выезжают на место происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные Силы России уничтожили четыре воздушные цели в небе над акваторией Черного моря и в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительным данным, четыре воздушные цели были уничтожены в воздухе над акваторией и в районе Балаклавы. Однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — отметил он в telegram-канале. Информация о возможных повреждениях гражданской инфраструктуры утоняется. Губернатор напомнил, что всем жителям о любых опасных находках необходимо немедленно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на такие сообщения и выезжают на место происшествия.