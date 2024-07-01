Welt: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин

До конца 2024 года Украине нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин, чтобы решить проблему с нехваткой личного состава. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.
«С февраля 2022 года ВСУ потеряли сотни тысяч бойцов убитыми и ранеными. Эксперты полагают, что с учетом подготовки бойцов Украине потребуется мобилизовать 200 тысяч человек до конца года», — говорится в материале. Однако Украина вряд ли справится с этим, отметили источники Die Welt в западных спецслужбах.
Для решения этой проблемы ранее был принят новый закон о мобилизации. Он ужесточил призыв на службу, а также позволил привлекать заключенных. Закон заработал в мае, за это время удалось мобилизовать около 2,8 тысячи осужденных, сообщили газете в министерстве юстиции Украины.
Многие украинцы не согласны с мобилизацией. Мужчины боятся сотрудников ТЦК (аналог военкоматов), скрываясь в домах. Из-за этого активно развивается нелегальный бизнес по подделке документов, передает RT.
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