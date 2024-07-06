В Еманжелинске (Челябинская область) с 6 июля пропал 9-летний мальчик Михаил. О пропаже ребенка и его особых приметах сообщили волонтеры.
«Днем 6 июля 2024 года Михаил ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», — пишут волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным поисковиков, ребенок был одет в красную футболку, синие штаны и синие кроссовки. Волонтеры просят сообщить, если кому-то известно о местонахождении школьника.
Челябинские волонтеры ранее объявили всеобщий сбор на поиски больного ребенка, 14-летнего Арслана, страдающего ДЦП. По стечению обстоятельств, ребенок также пропал 6 июля во время сбора грибов в поселке Бектыш Еткульского района.
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