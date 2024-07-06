06 июля 2024

В Челябинской области пропал 9-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , ребенок, детство, мальчик, кухня
Ребенка в последний раз видели в Еманжелинске (фото из архива) Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) с 6 июля пропал 9-летний мальчик Михаил. О пропаже ребенка и его особых приметах сообщили волонтеры.

«Днем 6 июля 2024 года Михаил ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», — пишут волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным поисковиков, ребенок был одет в красную футболку, синие штаны и синие кроссовки. Волонтеры просят сообщить, если кому-то известно о местонахождении школьника.

Челябинские волонтеры ранее объявили всеобщий сбор на поиски больного ребенка, 14-летнего Арслана, страдающего ДЦП. По стечению обстоятельств, ребенок также пропал 6 июля во время сбора грибов в поселке Бектыш Еткульского района.

Волонтеры просят помощи в поиске ребенка
Волонтеры просят помощи в поиске ребенка
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В Еманжелинске (Челябинская область) с 6 июля пропал 9-летний мальчик Михаил. О пропаже ребенка и его особых приметах сообщили волонтеры. «Днем 6 июля 2024 года Михаил ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», — пишут волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». По данным поисковиков, ребенок был одет в красную футболку, синие штаны и синие кроссовки. Волонтеры просят сообщить, если кому-то известно о местонахождении школьника. Челябинские волонтеры ранее объявили всеобщий сбор на поиски больного ребенка, 14-летнего Арслана, страдающего ДЦП. По стечению обстоятельств, ребенок также пропал 6 июля во время сбора грибов в поселке Бектыш Еткульского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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