Bloomberg: Орбан на саммите НАТО заявил, что Украине не стоит вступать в альянс

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Орбан посетил саммит НАТО, проходивший с 9 по 11 июля
Орбан посетил саммит НАТО, проходивший с 9 по 11 июля Фото:

На прошедшем саммите НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина не должна стремиться к вступлению в альянс. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, присутствовавшие на пленарном заседании.

"Орбан даже предположил на пленарном заседании с Зеленским, что Украина не должна вступать в НАТО», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам издания, венгерский политик также отказался присоединиться к обещаниям военной поддержки Украины со стороны НАТО.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о нереальности вступления Украины в НАТО в текущей ситуации. Он также подчеркивал, что Венгрия не будет принимать участия в миссии альянса по оказанию военной помощи Киеву. 

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На прошедшем саммите НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина не должна стремиться к вступлению в альянс. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, присутствовавшие на пленарном заседании. "Орбан даже предположил на пленарном заседании с Зеленским, что Украина не должна вступать в НАТО», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам издания, венгерский политик также отказался присоединиться к обещаниям военной поддержки Украины со стороны НАТО. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о нереальности вступления Украины в НАТО в текущей ситуации. Он также подчеркивал, что Венгрия не будет принимать участия в миссии альянса по оказанию военной помощи Киеву. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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