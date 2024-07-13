Bloomberg: Орбан на саммите НАТО заявил, что Украине не стоит вступать в альянс

На прошедшем саммите НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина не должна стремиться к вступлению в альянс. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, присутствовавшие на пленарном заседании.
"Орбан даже предположил на пленарном заседании с Зеленским, что Украина не должна вступать в НАТО», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам издания, венгерский политик также отказался присоединиться к обещаниям военной поддержки Украины со стороны НАТО.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о нереальности вступления Украины в НАТО в текущей ситуации. Он также подчеркивал, что Венгрия не будет принимать участия в миссии альянса по оказанию военной помощи Киеву.
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