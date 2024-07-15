Глава Секретной службы США взяла на себя ответственность за покушение на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на бывшего президента Дональда Трампа, признав неприемлемым тот факт, что стрелок смог подобраться к политику и произвести выстрелы. Однако уходить в отставку она не планирует, несмотря на острую критику со стороны республиканцев относительно методов работы охраны.
«Ответственность [за покушение] лежит на мне», — сказала Читл в интервью ABC. Подавать в отставку она, однако, пока что не собирается. По словам Читл, агенты Секретной службы, несмотря на предупреждения зрителей, имели очень мало времени для реакции на угрозу. Они столкнулись с трудностью обнаружения, идентификации и нейтрализации нападавшего.
Во время выступления Трампа на митинге 14 июля произошла стрельба. Политик был ранен в ухо и доставлен в больницу. URA.RU собрало все, что известно о покушении в единый сюжет.
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