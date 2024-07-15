15 июля 2024

Глава Секретной службы США взяла на себя ответственность за покушение на Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, фсо, наушник, секретная служба, агент, охрана
Глава спецслужбы не планирует уходить в отставку Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на бывшего президента Дональда Трампа, признав неприемлемым тот факт, что стрелок смог подобраться к политику и произвести выстрелы. Однако уходить в отставку она не планирует, несмотря на острую критику со стороны республиканцев относительно методов работы охраны.

«Ответственность [за покушение] лежит на мне», — сказала Читл в интервью ABC. Подавать в отставку она, однако, пока что не собирается. По словам Читл, агенты Секретной службы, несмотря на предупреждения зрителей, имели очень мало времени для реакции на угрозу. Они столкнулись с трудностью обнаружения, идентификации и нейтрализации нападавшего.

Во время выступления Трампа на митинге 14 июля произошла стрельба. Политик был ранен в ухо и доставлен в больницу. URA.RU собрало все, что известно о покушении в единый сюжет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на бывшего президента Дональда Трампа, признав неприемлемым тот факт, что стрелок смог подобраться к политику и произвести выстрелы. Однако уходить в отставку она не планирует, несмотря на острую критику со стороны республиканцев относительно методов работы охраны. «Ответственность [за покушение] лежит на мне», — сказала Читл в интервью ABC. Подавать в отставку она, однако, пока что не собирается. По словам Читл, агенты Секретной службы, несмотря на предупреждения зрителей, имели очень мало времени для реакции на угрозу. Они столкнулись с трудностью обнаружения, идентификации и нейтрализации нападавшего. Во время выступления Трампа на митинге 14 июля произошла стрельба. Политик был ранен в ухо и доставлен в больницу. URA.RU собрало все, что известно о покушении в единый сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...