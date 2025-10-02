В исправительной колонии строгого режима ИК-6 в Самарской области загорелось бытовое помещение в цехе №3, пламя охватило площадь около 20 кв. м, но было ликвидировано прибывшими экстренными службами. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщают СМИ.
«Пожар на территории ИК-6 строгого режима в Самарской области. Загорелось помещение в цехе № 3», — сообщает telegram-канал Shot. Пожар вспыхнул около 10:28 на территории колонии в поселке Управленческий. Огонь быстро распространился, но был оперативно потушен. По предварительным данным, возгорание не привело к серьезным последствиям для осужденных или персонала.
ФКУ ИК-6 — исправительная колония строгого режима для мужчин на 1510 мест, где отбывают срок неоднократно осужденные за особо тяжкие преступления. Заключенные трудятся в мебельном и столярном цехах, а также занимаются выпечкой хлеба. В 2023 году в ИК-6 произошел бунт заключенных: четверо осужденных от 23 до 31 года возмутились внеплановым обыском в отряде.
