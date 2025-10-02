В СПЧ забили тревогу из-за ситуации с детьми мигрантов

Дети мигрантов в России массово не посещают школы, и для решения этой проблемы необходимо выработать механизмы обучения русскому языку для них — как в странах исхода, так и, в исключительных случаях, в РФ. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Есть также серьезная проблема детей мигрантов: несколько сотен тысяч не учатся — это недопустимая ситуация. Конституции России и Узбекистана жестко предполагают, что все дети должны получить общее среднее образование. Нужно продумать механизмы их обучения русскому языку в стране исхода или в исключительных случаях в России», — заявил Фадеев. Его слова приводит telegram-канал СПЧ.
Глава ведомства отметил, что Совет по правам человека уделяет приоритетное внимание вопросу доступа детей-мигрантов к образованию. Фадеев считает необходимым заранее готовить детей к обучению на русском языке, если их родители планируют переезд в Россию. В случае невозможности такой подготовки на родине, по его мнению, следует рассмотреть организацию изучения русского языка уже в РФ.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что ослабление экзаменационных требований для детей мигрантов не является эффективным способом решения сложившейся ситуации. По мнению депутата, изменения нуждаются не образовательные учреждения, а иные аспекты системы, передает «Царьград». Политик выступил с предложением комплексного подхода к проблеме, связанной с незнанием русского языка среди детей, поступающих в российские школы.
