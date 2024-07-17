В России предлагают смягчить наказание за оставление места ДТП

В Государственной думе рассматриваются поправки в административное законодательство, направленные на смягчение наказания для водителей, оставивших место ДТП. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
Цитата: «На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в КоАП РФ, которые предусматривают возможность применения более мягких санкций к водителям, покинувшим место ДТП… Это позволит судам, рассматривающим такие дела, более гибко подходить к выбору санкций с учетом всех обстоятельств нарушения», — передает газета «Известия».
Авторы поправок признают, что иногда водители покидают место аварии по невнимательности, не осознавая, что причинили вред, в отличие от тех, кто уходит умышленно, чтобы избежать ответственности. В связи с этим предлагается различать степень вины при назначении наказания, чтобы оно соответствовало принципу справедливости.
Ранее депутаты от «Справедливой России-За правду» предложили законопроект об увеличении материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, пишет «Национальная служба новостей». Предлагается удвоить выплаты в регионах с коэффициентом рождаемости ниже 1,3, увеличить в 1,5 раза при коэффициенте ниже 1,75 и в 1,3 раза при коэффициенте ниже 2,1. Решение о повышении выплат будет приниматься правительством на основе предыдущей годовой статистики.
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