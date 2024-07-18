Словения и Украина подписали соглашение о безопасности

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заключил с украинским президентом Владимиром Зеленским договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Эта информация была опубликована словенским правительством в соцсети Х.
«Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности открывает новые возможности для поддержки Украины в борьбе за независимость и суверенитет», — говорится в сообщении правительства Словении. Голоб и Зеленский подписали документ на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании.
По условию договоренности, словенские власти обязуются предоставить Украине дополнительные 5 млн евро до конца 2024 года на гуманитарную помощь, восстановление страны и поддержку программы «Зерно из Украины». Стороны также намерены активизировать сотрудничество в разведке и противодействии киберугрозам.
Ранее Киев утвердил стратегию морской безопасности. Согласно документу, Украина планирует обеспечить постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и проводить с ними совместные учения. В Кремле назвали дополнительной угрозой для РФ возможное присутствие военных судов альянса в Черном море.
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