18 июля 2024

Словения и Украина подписали соглашение о безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский сообщил, что Словения будет способствовать обучению украинских военных
Владимир Зеленский сообщил, что Словения будет способствовать обучению украинских военных Фото:

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заключил с украинским президентом Владимиром Зеленским договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Эта информация была опубликована словенским правительством в соцсети Х.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности открывает новые возможности для поддержки Украины в борьбе за независимость и суверенитет», — говорится в сообщении правительства Словении. Голоб и Зеленский подписали документ на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании.

По условию договоренности, словенские власти обязуются предоставить Украине дополнительные 5 млн евро до конца 2024 года на гуманитарную помощь, восстановление страны и поддержку программы «Зерно из Украины». Стороны также намерены активизировать сотрудничество в разведке и противодействии киберугрозам.

Ранее Киев утвердил стратегию морской безопасности. Согласно документу, Украина планирует обеспечить постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и проводить с ними совместные учения. В Кремле назвали дополнительной угрозой для РФ возможное присутствие военных судов альянса в Черном море. 

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб заключил с украинским президентом Владимиром Зеленским договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Эта информация была опубликована словенским правительством в соцсети Х. «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности открывает новые возможности для поддержки Украины в борьбе за независимость и суверенитет», — говорится в сообщении правительства Словении. Голоб и Зеленский подписали документ на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. По условию договоренности, словенские власти обязуются предоставить Украине дополнительные 5 млн евро до конца 2024 года на гуманитарную помощь, восстановление страны и поддержку программы «Зерно из Украины». Стороны также намерены активизировать сотрудничество в разведке и противодействии киберугрозам. Ранее Киев утвердил стратегию морской безопасности. Согласно документу, Украина планирует обеспечить постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и проводить с ними совместные учения. В Кремле назвали дополнительной угрозой для РФ возможное присутствие военных судов альянса в Черном море. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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