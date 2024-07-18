В Кремле отреагировали на стратегию морской безопасности Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о стратегии морской безопасности Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о стратегии морской безопасности Украины Фото:

В Кремле назвали дополнительной угрозой для России возможное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море, о чем сказано в стратегии морской безопасности Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, эти вопросы регулируются конвенцией Монтре.

«Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтре. Турция является администратором и выполняет свои функции достаточно четко. Это первое. Второе — разумеется, концентрированное присутствие НАТОвских кораблей, принимая во внимание Болгарию и Румынию, представляет собой дополнительные угрозы для РФ, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны. Согласно документу, Украина планирует обеспечить постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и проводить с ними совместные учения. Также в стратегии прописано, что Киев намерен создать платформу Secure Black Sea (»Безопасное Черное море»), в которой, будут представлены все страны Черноморского региона, за исключением России.

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В Кремле назвали дополнительной угрозой для России возможное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море, о чем сказано в стратегии морской безопасности Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, эти вопросы регулируются конвенцией Монтре. «Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется конвенцией Монтре. Турция является администратором и выполняет свои функции достаточно четко. Это первое. Второе — разумеется, концентрированное присутствие НАТОвских кораблей, принимая во внимание Болгарию и Румынию, представляет собой дополнительные угрозы для РФ, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны. Согласно документу, Украина планирует обеспечить постоянное присутствие стран НАТО на Черном море и проводить с ними совместные учения. Также в стратегии прописано, что Киев намерен создать платформу Secure Black Sea (»Безопасное Черное море»), в которой, будут представлены все страны Черноморского региона, за исключением России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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