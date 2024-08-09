ВСУ потеряли почти тысячу солдат в Курской области

09 августа 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли до 945 военнослужащих с начала атаки на Курскую область, заявили Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники с начала атаки на Курскую область. Об этом заявили Минобороны РФ. «ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих», — сообщили Минобороны РФ. Также Украина потеряла 102 единицы бронетехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники с начала атаки на Курскую область. Об этом заявили Минобороны РФ. «ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих», — сообщили Минобороны РФ. Также Украина потеряла 102 единицы бронетехники.