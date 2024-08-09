ВСУ потеряли почти тысячу солдат в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ потеряли до 945 военнослужащих с начала атаки на Курскую область, заявили Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники с начала атаки на Курскую область. Об этом заявили Минобороны РФ.

«ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих», — сообщили Минобороны РФ. Также Украина потеряла 102 единицы бронетехники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники с начала атаки на Курскую область. Об этом заявили Минобороны РФ. «ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих», — сообщили Минобороны РФ. Также Украина потеряла 102 единицы бронетехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...