ВСУ потеряли почти тысячу солдат в Курской области

ВСУ потеряли до 945 военнослужащих с начала атаки на Курскую область, заявили Минобороны РФ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники с начала атаки на Курскую область. Об этом заявили Минобороны РФ.
«ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих», — сообщили Минобороны РФ. Также Украина потеряла 102 единицы бронетехники.
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