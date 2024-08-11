Министр финансов Украины обвинил Запад в росте «дыры» в бюджете

11 августа 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Медленные поставки оружия из США способствуют увеличению военных расходов Украины, Сергей Марченко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задержки в поставках оружия Украине со стороны западных союзников, особенно США, усугубляют дефицит бюджета страны, что ставит под угрозу возможность финансирования армии. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью британскому изданию. «Медленное распыление оружия, особенно из США, способствовало росту военных расходов на 12 миллиардов долларов», — написали в Financial Times со ссылкой на интервью с Марченко. Он призвал западные страны ускорить предоставление кредита в размере 50 миллиардов долларов, чтобы справиться с растущими военными расходами Украины. Киев вынужден искать финансирование для ведения войны за счет сокращения бюджетных расходов, продажи государственных активов и повышения налогов. Ситуация уже привела к тому, что у страны не будет денег для выплаты зарплат ВСУ, отмечается в материале. Ранее во время вторжения Курской области украинские диверсанты нанесли удар по пункту временной дислокации российской армии из реактивной системы залпового огня, после которого образовался едкий дым. Предположительно, снаряды содержали в себе хлор. Бойцы чеченского спецназа «Ахмат», которые пострадали от дыма, доставлены в отделение токсикологии с рвотой и судорогами. Также Киев обращался к США с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по российским авиабазам, которые могут быть использованы для защиты Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержки в поставках оружия Украине со стороны западных союзников, особенно США, усугубляют дефицит бюджета страны, что ставит под угрозу возможность финансирования армии. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью британскому изданию. «Медленное распыление оружия, особенно из США, способствовало росту военных расходов на 12 миллиардов долларов», — написали в Financial Times со ссылкой на интервью с Марченко. Он призвал западные страны ускорить предоставление кредита в размере 50 миллиардов долларов, чтобы справиться с растущими военными расходами Украины. Киев вынужден искать финансирование для ведения войны за счет сокращения бюджетных расходов, продажи государственных активов и повышения налогов. Ситуация уже привела к тому, что у страны не будет денег для выплаты зарплат ВСУ, отмечается в материале. Ранее во время вторжения Курской области украинские диверсанты нанесли удар по пункту временной дислокации российской армии из реактивной системы залпового огня, после которого образовался едкий дым. Предположительно, снаряды содержали в себе хлор. Бойцы чеченского спецназа «Ахмат», которые пострадали от дыма, доставлены в отделение токсикологии с рвотой и судорогами. Также Киев обращался к США с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по российским авиабазам, которые могут быть использованы для защиты Курской области.