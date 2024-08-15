В ДТП на тюменской «трассе смерти» погибли три человека. Фото

В ДТП на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск погибли три человека
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Смертельная авария произошла в Уватском районе
Смертельная авария произошла в Уватском районе Фото:

В результате аварии на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе (Тюменская область) погибли три человека. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Из-за большого количества ДТП с погибшими в народе эту автодорогу прозвали «трассой смерти».

«Столкнулись Toyota Land Cruiser и Lada Granta. Один из водителей выехал на встречную полосу. Предварительно сообщается о трех погибших людях в автомобиле Lada, ранены еще трое человек — один из Lada и двое из Toyota», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что авария произошла на 502 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Сейчас дорожное движение там частично ограничено. Разбитые автомобили перекрыли практически всю проезжую часть. Обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняются.

Разбитые автомобили перекрыли всю проезжую часть
Разбитые автомобили перекрыли всю проезжую часть
Фото:

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В результате аварии на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе (Тюменская область) погибли три человека. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Из-за большого количества ДТП с погибшими в народе эту автодорогу прозвали «трассой смерти». «Столкнулись Toyota Land Cruiser и Lada Granta. Один из водителей выехал на встречную полосу. Предварительно сообщается о трех погибших людях в автомобиле Lada, ранены еще трое человек — один из Lada и двое из Toyota», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что авария произошла на 502 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Сейчас дорожное движение там частично ограничено. Разбитые автомобили перекрыли практически всю проезжую часть. Обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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