В результате аварии на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе (Тюменская область) погибли три человека. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. Из-за большого количества ДТП с погибшими в народе эту автодорогу прозвали «трассой смерти».
«Столкнулись Toyota Land Cruiser и Lada Granta. Один из водителей выехал на встречную полосу. Предварительно сообщается о трех погибших людях в автомобиле Lada, ранены еще трое человек — один из Lada и двое из Toyota», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что авария произошла на 502 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Сейчас дорожное движение там частично ограничено. Разбитые автомобили перекрыли практически всю проезжую часть. Обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняются.
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