Помощник президента России категорично высказался о переговорах с Украиной

Ушаков: Россия на данный момент не готова к переговорам с Украиной

19 августа 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Россия не готова к переговорам с Украиной, заявил Юрий Ушаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Россия на данный момент не готова к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в качестве ответа на вопрос журналиста. «На данном этапе, с учетом этой авантюры [штурма ВСУ границы Курской области], России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной», — сообщил Ушаков в комментарии для Shot. Он подчеркнул, что дальнейшие действия будут зависеть от ситуации на поле боя и обстановки в Курской области. В качестве ответа на вопрос о длительности паузы о переговорах, Ушаков добавил, что предложения президента РФ Владимира Путина о выводе ВСУ из четырех новых регионов остаются в силе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия на данный момент не готова к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в качестве ответа на вопрос журналиста. «На данном этапе, с учетом этой авантюры [штурма ВСУ границы Курской области], России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной», — сообщил Ушаков в комментарии для Shot. Он подчеркнул, что дальнейшие действия будут зависеть от ситуации на поле боя и обстановки в Курской области. В качестве ответа на вопрос о длительности паузы о переговорах, Ушаков добавил, что предложения президента РФ Владимира Путина о выводе ВСУ из четырех новых регионов остаются в силе.