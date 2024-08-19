Помощник президента России категорично высказался о переговорах с Украиной

Россия на данный момент не готова к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в качестве ответа на вопрос журналиста.
«На данном этапе, с учетом этой авантюры [штурма ВСУ границы Курской области], России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной», — сообщил Ушаков в комментарии для Shot. Он подчеркнул, что дальнейшие действия будут зависеть от ситуации на поле боя и обстановки в Курской области. В качестве ответа на вопрос о длительности паузы о переговорах, Ушаков добавил, что предложения президента РФ Владимира Путина о выводе ВСУ из четырех новых регионов остаются в силе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.