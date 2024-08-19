Помощник президента России категорично высказался о переговорах с Украиной

Ушаков: Россия на данный момент не готова к переговорам с Украиной
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Ушаков Юрий, помощник Президента, с визитом по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, говорит по телефону, ушаков юрий
Россия не готова к переговорам с Украиной, заявил Юрий Ушаков Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия на данный момент не готова к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в качестве ответа на вопрос журналиста.

«На данном этапе, с учетом этой авантюры [штурма ВСУ границы Курской области], России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной», — сообщил Ушаков в комментарии для Shot. Он подчеркнул, что дальнейшие действия будут зависеть от ситуации на поле боя и обстановки в Курской области. В качестве ответа на вопрос о длительности паузы о переговорах, Ушаков добавил, что предложения президента РФ Владимира Путина о выводе ВСУ из четырех новых регионов остаются в силе.

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Россия на данный момент не готова к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в качестве ответа на вопрос журналиста. «На данном этапе, с учетом этой авантюры [штурма ВСУ границы Курской области], России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной», — сообщил Ушаков в комментарии для Shot. Он подчеркнул, что дальнейшие действия будут зависеть от ситуации на поле боя и обстановки в Курской области. В качестве ответа на вопрос о длительности паузы о переговорах, Ушаков добавил, что предложения президента РФ Владимира Путина о выводе ВСУ из четырех новых регионов остаются в силе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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