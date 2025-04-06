Стало известно, что за вещество выбросило на пляжи Анапы

Вещество белого цвета, которое выбросило на пляжи Анапы, предположительно, является пальмовым маслом. Об этом сообщается в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
«Местами на береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской и поселком Волна 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 км. По предварительным данным, это пальмовое масло», — сообщил оперштаб Краснодарского края.
Для более точных сведений сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы вещества. Специалистам также предстоит выяснить, откуда оно взялось.
Вещество обнаружили на пляже местные жители. Они заметили его на побережье Черного моря в районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пишет «Царьград».
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