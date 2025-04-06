06 апреля 2025

Стало известно, что за вещество выбросило на пляжи Анапы

На пляжи Анапы выбросило пальмовое масло
© Служба новостей «URA.RU»
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Вещество обнаружили на участке протяженностью 10 км
Вещество обнаружили на участке протяженностью 10 км Фото:

Вещество белого цвета, которое выбросило на пляжи Анапы, предположительно, является пальмовым маслом. Об этом сообщается в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«Местами на береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской и поселком Волна 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 км. По предварительным данным, это пальмовое масло», — сообщил оперштаб Краснодарского края.

Для более точных сведений сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы вещества. Специалистам также предстоит выяснить, откуда оно взялось.

Вещество обнаружили на пляже местные жители. Они заметили его на побережье Черного моря в районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пишет «Царьград».

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Вещество белого цвета, которое выбросило на пляжи Анапы, предположительно, является пальмовым маслом. Об этом сообщается в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». «Местами на береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской и поселком Волна 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 км. По предварительным данным, это пальмовое масло», — сообщил оперштаб Краснодарского края. Для более точных сведений сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы вещества. Специалистам также предстоит выяснить, откуда оно взялось. Вещество обнаружили на пляже местные жители. Они заметили его на побережье Черного моря в районе Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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