Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами

Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы, содержащие наркотические вещества. Среди опасных компонентов были листья коки.
«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества», — сообщили в Роскачестве. Информацию передает РИА Новости. Из запрещенных веществ обнаружили ашваганду, эфедру, кава-кава (перец опьяняющий) и листья кокаинового куста.
За продажу наркотических веществ предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За реализацию кава-кава ожидает уголовная ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
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