Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами

Роскачество: БАДы с наркотическими веществами обнаружили в продаже
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Как на продаже наркотических веществ попались владельцы магазинов БАД
Как на продаже наркотических веществ попались владельцы магазинов БАД Фото:

Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы, содержащие наркотические вещества. Среди опасных компонентов были листья коки.

«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества», — сообщили в Роскачестве. Информацию передает РИА Новости. Из запрещенных веществ обнаружили ашваганду, эфедру, кава-кава (перец опьяняющий) и листья кокаинового куста.

За продажу наркотических веществ предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За реализацию кава-кава ожидает уголовная ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

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Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы, содержащие наркотические вещества. Среди опасных компонентов были листья коки. «В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества», — сообщили в Роскачестве. Информацию передает РИА Новости. Из запрещенных веществ обнаружили ашваганду, эфедру, кава-кава (перец опьяняющий) и листья кокаинового куста. За продажу наркотических веществ предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За реализацию кава-кава ожидает уголовная ответственность по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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