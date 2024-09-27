ООН не сможет помочь Украине зимой

ООН не сможет оказать помощь Украине зимой из-за недостатка финансирования. Об этом рассказала представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Каролина Линдхольм Биллинг.
«ООН не хватит средств для помощи Украине зимой», — передает слова Биллинг журнал Barron`s. Она добавила, что ситуация с финансированием для подобных организаций в это время года критическая — они профинансированы только на 47%.
Кроме того, европейские соседи Украины обеспокоены возможной новой волной беженцев зимой. Отключения света стали основным фактором, способствующим отъезду украинцев с территории своей страны, заключила Биллинг.
ООН ранее отправляла гуманитарную помощь Украине. С начала 2024 года организация начала активно искать средства и запросила 4,2 миллиарда долларов у доноров для продолжения оказания помощи украинским беженцам, передает 360.ru.
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