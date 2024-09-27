ООН не сможет помочь Украине зимой

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У ООН не осталось денег на помощь Украине
У ООН не осталось денег на помощь Украине Фото:

ООН не сможет оказать помощь Украине зимой из-за недостатка финансирования. Об этом рассказала представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

«ООН не хватит средств для помощи Украине зимой», — передает слова Биллинг журнал Barron`s. Она добавила, что ситуация с финансированием для подобных организаций в это время года критическая — они профинансированы только на 47%.

Кроме того, европейские соседи Украины обеспокоены возможной новой волной беженцев зимой. Отключения света стали основным фактором, способствующим отъезду украинцев с территории своей страны, заключила Биллинг.

ООН ранее отправляла гуманитарную помощь Украине. С начала 2024 года организация начала активно искать средства и запросила 4,2 миллиарда долларов у доноров для продолжения оказания помощи украинским беженцам, передает 360.ru.

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ООН не сможет оказать помощь Украине зимой из-за недостатка финансирования. Об этом рассказала представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Каролина Линдхольм Биллинг. «ООН не хватит средств для помощи Украине зимой», — передает слова Биллинг журнал Barron`s. Она добавила, что ситуация с финансированием для подобных организаций в это время года критическая — они профинансированы только на 47%. Кроме того, европейские соседи Украины обеспокоены возможной новой волной беженцев зимой. Отключения света стали основным фактором, способствующим отъезду украинцев с территории своей страны, заключила Биллинг. ООН ранее отправляла гуманитарную помощь Украине. С начала 2024 года организация начала активно искать средства и запросила 4,2 миллиарда долларов у доноров для продолжения оказания помощи украинским беженцам, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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