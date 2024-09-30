Песков рассказал о намеренной охоте ВСУ на журналистов в зоне СВО

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Военкоры работают в зоне СВО в очень опасных условиях, заявил Песков
Военкоры работают в зоне СВО в очень опасных условиях, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО российские военкоры находятся в условиях высокой опасности и становятся целями преднамеренных атак со стороны ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«За многими нашими героическими военкорами ВСУ, судя по всему, гоняются специально», — передает слова Пескова «Известия». Он добавил, что российские военкоры работают в опасных условиях.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага, раненый при атаке дрона, стал одной из жертв. Официальный представитель Кремля пожелал ему скорейшего выздоровления и призвал всех журналистов в зоне спецоперации быть предельно осторожными.

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В зоне СВО российские военкоры находятся в условиях высокой опасности и становятся целями преднамеренных атак со стороны ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «За многими нашими героическими военкорами ВСУ, судя по всему, гоняются специально», — передает слова Пескова «Известия». Он добавил, что российские военкоры работают в опасных условиях. Корреспондент «Известий» Денис Кулага, раненый при атаке дрона, стал одной из жертв. Официальный представитель Кремля пожелал ему скорейшего выздоровления и призвал всех журналистов в зоне спецоперации быть предельно осторожными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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