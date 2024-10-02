RTVI: подтверждена версия самоубийства экс-министра ЛНР

Официальная версия, согласно которой скончался экс-министр ЛНР Константин Завизенов, подтвердилось. Telegram-канал RTVI cообщает, что политик покончил с собой.
«Основная версия смерти экс-министра ЛНР — самоубийство», — говорится в сообщении. Там также указали, что рядом с телом Завизенова был найден охотничий карабин.
О смерти политика стало известно 2 октября. Завизенов был найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Его сын заявил, что отец больше недели находился в запое перед смертью. Он также рассказал, что нашел предсмертную записку в доме отца.
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Официальная версия, согласно которой скончался экс-министр ЛНР Константин Завизенов, подтвердилось. Telegram-канал RTVI cообщает, что политик покончил с собой. «Основная версия смерти экс-министра ЛНР — самоубийство», — говорится в сообщении. Там также указали, что рядом с телом Завизенова был найден охотничий карабин. О смерти политика стало известно 2 октября. Завизенов был найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Его сын заявил, что отец больше недели находился в запое перед смертью. Он также рассказал, что нашел предсмертную записку в доме отца.