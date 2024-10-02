Путин подписал закон, освобождая участников СВО от уголовной ответственности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу в зонах спецоперации. Документ опубликован на сайте правовых актов.
«Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу», — говорится в документе. Уточняется, что участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу в зонах спецоперации. Документ опубликован на сайте правовых актов. «Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу», — говорится в документе. Уточняется, что участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства.