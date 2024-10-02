Путин подписал закон, освобождая участников СВО от уголовной ответственности

02 октября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Путин освободил участников СВО от уголовной ответственности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу в зонах спецоперации. Документ опубликован на сайте правовых актов. «Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу», — говорится в документе. Уточняется, что участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу в зонах спецоперации. Документ опубликован на сайте правовых актов. «Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу», — говорится в документе. Уточняется, что участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства.