ВСУ потеряли полсотни бойцов, пытаясь прорваться через границу РФ

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ВСУ пытались прорваться через границу России Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинская армия потеряла около 50 человек, пытаясь прорваться через границу Курской области. Информацию сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными», — рассказали в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Еще четыре солдата ВСУ сдались в плен.

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Украинская армия потеряла около 50 человек, пытаясь прорваться через границу Курской области. Информацию сообщили в Минобороны РФ. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными», — рассказали в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Еще четыре солдата ВСУ сдались в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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