ВСУ потеряли полсотни бойцов, пытаясь прорваться через границу РФ

02 октября 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались прорваться через границу России Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинская армия потеряла около 50 человек, пытаясь прорваться через границу Курской области. Информацию сообщили в Минобороны РФ. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными», — рассказали в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Еще четыре солдата ВСУ сдались в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия потеряла около 50 человек, пытаясь прорваться через границу Курской области. Информацию сообщили в Минобороны РФ. «При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными», — рассказали в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Еще четыре солдата ВСУ сдались в плен.