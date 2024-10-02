ВСУ потеряли полсотни бойцов, пытаясь прорваться через границу РФ

ВСУ пытались прорваться через границу России
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Украинская армия потеряла около 50 человек, пытаясь прорваться через границу Курской области. Информацию сообщили в Минобороны РФ.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными», — рассказали в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Еще четыре солдата ВСУ сдались в плен.
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