Священник рассказал, какие вещи положат в гроб Добрынину

Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября. В гроб композитору, по христианским традициям, положат несколько вещей. В беседе с корреспондентом URA.RU православный священник Василий Петров рассказал, о чем идет речь.
Есть четкие православные каноны, которые касаются каждого покойного. Согласно общей практике, любой верующий, крещеный православный христианин «забирает» с собой несколько вещей.
«Когда усопшего кладут в гроб и подготавливают к церковному отпеванию, на голову кладут полоску белой бумаги с изображением Господа, Богородицы и святого. В правую руку вкладывают так называемую разрешительную молитву, в которой прописано его имя и которую перед заколачиваем гроба читает священник. Она называется отходной молитвой. Там обращение к Богу, чтобы грехи усопшего были прощены. После этого молитва вкладывается в руку покойного и является символом того, что церковь просит у Бога о прощении всех его прегрешений.
Еще бывает кладут в гроб небольшой образ Спасителя или Богородицы, а также крест в руку. При этом ничего постороннего, не имеющего отношения к религиозной атрибутике в гроб по православным канонам класть нельзя. Можно еще украсить цветами, но они изымаются перед тем, как гроб опускают. А всякого рода любимые вещи и так далее в гроб не допускаются, он не может быть захламлен», — пояснил Петров.?
Также перед погребением отпевающий священник «запечатывает гроб», крестообразно посыпая его землей, а после закрывается крышка, далее усопшего уже никто не видит. В самом конце родные и близкие могут также бросить прощальную горсть земли.
Вячеслав Добрынин скончался 1 октября, не пережив третий инсульт. Композитору было 78 лет. Адвокат Жорин рассказал URA.RU, как будет поделено наследство артиста.
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