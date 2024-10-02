Песков заявил, что пока реформирование ООН невозможно

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил о сложности в вопросе реформирования ООН Фото:

Достижение консенсуса по реформированию Совета Безопасности ООН в настоящее время практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Российской Федерации есть хорошо известная позиция, есть позиция других стран, но этот процесс требует абсолютного консенсуса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он также подчеркнул, что в рамках нынешней международной обстановки говорить о реформации ООН довольно сложно.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было вынесено на фоне обвинений в недостаточном внимании ООН к действиям Ирана против Израиля.

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Достижение консенсуса по реформированию Совета Безопасности ООН в настоящее время практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Российской Федерации есть хорошо известная позиция, есть позиция других стран, но этот процесс требует абсолютного консенсуса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он также подчеркнул, что в рамках нынешней международной обстановки говорить о реформации ООН довольно сложно. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было вынесено на фоне обвинений в недостаточном внимании ООН к действиям Ирана против Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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