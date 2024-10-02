Песков заявил, что пока реформирование ООН невозможно

02 октября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Песков заявил о сложности в вопросе реформирования ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Достижение консенсуса по реформированию Совета Безопасности ООН в настоящее время практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Российской Федерации есть хорошо известная позиция, есть позиция других стран, но этот процесс требует абсолютного консенсуса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он также подчеркнул, что в рамках нынешней международной обстановки говорить о реформации ООН довольно сложно. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было вынесено на фоне обвинений в недостаточном внимании ООН к действиям Ирана против Израиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Достижение консенсуса по реформированию Совета Безопасности ООН в настоящее время практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Российской Федерации есть хорошо известная позиция, есть позиция других стран, но этот процесс требует абсолютного консенсуса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он также подчеркнул, что в рамках нынешней международной обстановки говорить о реформации ООН довольно сложно. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было вынесено на фоне обвинений в недостаточном внимании ООН к действиям Ирана против Израиля.