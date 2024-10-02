Песков заявил, что пока реформирование ООН невозможно

Достижение консенсуса по реформированию Совета Безопасности ООН в настоящее время практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Российской Федерации есть хорошо известная позиция, есть позиция других стран, но этот процесс требует абсолютного консенсуса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он также подчеркнул, что в рамках нынешней международной обстановки говорить о реформации ООН довольно сложно.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было вынесено на фоне обвинений в недостаточном внимании ООН к действиям Ирана против Израиля.
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