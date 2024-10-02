Белгородец погиб при ударе FPV-дронов Украины

Один водитель грузовика погиб, второй получил ранение
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Украинские FPV-дроны атаковали грузовые автомобили на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Погиб один водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин», — написал Гладков. Он выразил соболезнования родным погибшего.
Второй водитель получил ранение. Врачи диагностировали минно-взрывную травму и травму головы. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение.
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