Белгородец погиб при ударе FPV-дронов Украины

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Один водитель грузовика погиб, второй получил ранение
Один водитель грузовика погиб, второй получил ранение Фото:
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Украинские FPV-дроны атаковали грузовые автомобили на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Погиб один водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

«На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин», — написал Гладков. Он выразил соболезнования родным погибшего. 

Второй водитель получил ранение. Врачи диагностировали минно-взрывную травму и травму головы. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение. 

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Украинские FPV-дроны атаковали грузовые автомобили на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Погиб один водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.  «На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин», — написал Гладков. Он выразил соболезнования родным погибшего.  Второй водитель получил ранение. Врачи диагностировали минно-взрывную травму и травму головы. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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