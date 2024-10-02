Наука и техника Rutube пропал из GooglePlay. Фото 02 октября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 + В интернет-магазине остались сервисы «Rutube детям» и «Студия Rutube» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. На американской платформе остались сервисы Rutube для детей и блогеров. Теперь по запросу «Rutube» на Google Play первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube». Основного приложения нет. Google Play не первый раз удаляет российские приложения. Ранее из магазина пропало приложение для оплаты Mir Pay. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. На американской платформе остались сервисы Rutube для детей и блогеров. Теперь по запросу «Rutube» на Google Play первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube». Основного приложения нет. Google Play не первый раз удаляет российские приложения. Ранее из магазина пропало приложение для оплаты Mir Pay. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям