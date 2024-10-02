Rutube пропал из GooglePlay. Фото

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В интернет-магазине остались сервисы «Rutube детям» и «Студия Rutube» Фото:

Из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. На американской платформе остались сервисы Rutube для детей и блогеров.

Теперь по запросу «Rutube» на Google Play первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube». Основного приложения нет.

Google Play не первый раз удаляет российские приложения. Ранее из магазина пропало приложение для оплаты Mir Pay.

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Из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. На американской платформе остались сервисы Rutube для детей и блогеров. Теперь по запросу «Rutube» на Google Play первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube». Основного приложения нет. Google Play не первый раз удаляет российские приложения. Ранее из магазина пропало приложение для оплаты Mir Pay.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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