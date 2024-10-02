В интернет-магазине остались сервисы «Rutube детям» и «Студия Rutube»
Из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. На американской платформе остались сервисы Rutube для детей и блогеров.
Теперь по запросу «Rutube» на Google Play первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube». Основного приложения нет.
Google Play не первый раз удаляет российские приложения. Ранее из магазина пропало приложение для оплаты Mir Pay.
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