Медведев стал председателем совета директоров «Ростелекома»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вошел в совет директоров "Ростелекома"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вошел в совет директоров "Ростелекома" Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». Об этом сказано на сайте компании.

«Председателем Совета директоров компании избран Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев», — следует из информации, опубликованной на сайте «Ростелекома». Там добавили, что решение было принято по итогам первого заседания нового состава совета директоров компании.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». Об этом сказано на сайте компании. «Председателем Совета директоров компании избран Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев», — следует из информации, опубликованной на сайте «Ростелекома». Там добавили, что решение было принято по итогам первого заседания нового состава совета директоров компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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