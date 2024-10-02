Медведев стал председателем совета директоров «Ростелекома»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вошел в совет директоров "Ростелекома"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». Об этом сказано на сайте компании.
«Председателем Совета директоров компании избран Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев», — следует из информации, опубликованной на сайте «Ростелекома». Там добавили, что решение было принято по итогам первого заседания нового состава совета директоров компании.
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