Рада поддержала скандальный закон НАБУ

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Рада проголосовала за то, чтобы спикер Стефанчук и президент Зеленский незамедлительно подписали законопроект по НАБУ», — пишет «Страна.ua». Документ был принят с призывом к спикеру парламента Руслану Стефанчуку и президенту Владимиру Зеленскому незамедлительно подписать его.
Принятый законопроект предусматривает сокращение ряда полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В ответ на инициативу парламента в пяти крупных городах Украины прошли массовые акции протеста. В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове граждане вышли на улицы с лозунгами «Власть — это народ», «Руки прочь от НАБУ» и «Коррупция убивает».
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