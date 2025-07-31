Рада поддержала скандальный закон НАБУ

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Принятый законопроект предусматривает сокращение ряда полномочий НАБУ
Принятый законопроект предусматривает сокращение ряда полномочий НАБУ Фото:

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Рада проголосовала за то, чтобы спикер Стефанчук и президент Зеленский незамедлительно подписали законопроект по НАБУ», — пишет «Страна.ua». Документ был принят с призывом к спикеру парламента Руслану Стефанчуку и президенту Владимиру Зеленскому незамедлительно подписать его.

Принятый законопроект предусматривает сокращение ряда полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В ответ на инициативу парламента в пяти крупных городах Украины прошли массовые акции протеста. В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове граждане вышли на улицы с лозунгами «Власть — это народ», «Руки прочь от НАБУ» и «Коррупция убивает».

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Верховная Рада Украины поддержала законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Рада проголосовала за то, чтобы спикер Стефанчук и президент Зеленский незамедлительно подписали законопроект по НАБУ», — пишет «Страна.ua». Документ был принят с призывом к спикеру парламента Руслану Стефанчуку и президенту Владимиру Зеленскому незамедлительно подписать его. Принятый законопроект предусматривает сокращение ряда полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В ответ на инициативу парламента в пяти крупных городах Украины прошли массовые акции протеста. В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове граждане вышли на улицы с лозунгами «Власть — это народ», «Руки прочь от НАБУ» и «Коррупция убивает».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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