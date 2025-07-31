Лукашенко обозначил особую роль России в безопасности Беларуси

Россия является главным гарантом безопасности Беларуси. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко он сообщил на встрече с главами диппредставительств.
«Для нас Россия — это гарант нашей безопасности», — подчеркнул Александр Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он отметил, что несмотря на обсуждения многополярной политики, Беларусь не намерена ослаблять отношения со своими ключевыми партнерами — Россией и Китаем. «Вы должны, по крайней мере, пока я президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может», — добавил он.
По словам главы государства, тесные связи между Беларусью и Россией обусловлены не только историческими традициями, но и экономическими интересами. Лукашенко обратил внимание на высокий уровень интеграции двух стран: Беларусь получает самые дешевые энергоносители из России, а российский рынок остается основным для белорусского экспорта даже в условиях внешнего давления. Он также напомнил о совместной победе в Великой Отечественной войне и подчеркнул важность военно-политического сотрудничества с Москвой. Лукашенко заявил, что поддержка России в 2020 году, в том числе поставки вооружений, позволила Беларуси сохранить стабильность. «Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо... очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО», — отметил президент.
В последние годы Беларусь и Россия усилили взаимодействие в экономической, энергетической и военной сферах на фоне внешних вызовов. Минск неоднократно заявлял о необходимости укрепления союзнических отношений с Москвой для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны.
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