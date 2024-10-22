Прокуратура Петербурга добивается запрета Саентологической церкви

В Санкт-Петербурге прокуратура требует запретить деятельность Саентологической церкви (это религиозно-философское течение признано в РФ нежелательным). С иском в суд обратился исполняющий обязанности прокурора города Петр Забурко.
«Ответчиком в суде Санкт-Петербурга выступает духовный лидер местных саентологов Иван Мацицкий. Заседание по иску и.о. прокурора назначено на 19 ноября», — передает «Коммерсант» со ссылкой на исковое заявление Забурко.
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России «Всемирного института саентологических предприятий» и американской «Библиотеки Рона Хаббарда». Саентология — это религиозно-философское течение, основанное в начале 1950-х годов в США. В ряде европейских государств «Церковь саентологии» причислена к сектам. В 2019 году сотрудники ФСБ провели обыски у сторонников движения в Санкт-Петербурге и Москве, организовавших «Саентологическую церковь.
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