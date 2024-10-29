29 октября 2024

Корреспондент РИА Новости пострадал на митинге в Тбилиси

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси, парламент грузии
После инцидента с журналистом на место происшествия прибыла полиция Фото:

Корреспондент РИА Новости пострадал во время освещения протеста у парламента Грузии, когда его стали преследовать сторонники оппозиции. Инцидент произошел после того, как протестующие услышали, что журналист говорит по-русски. Ситуация обострилась, протестующие начали выкрикивать антироссийские лозунги и даже использовали мегафон со звуковой сиреной.

«Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар», — рассказал пострадавший журналист. Это свидетельствует о высоком уровне напряженности на митинге и агрессивном отношении к российским СМИ со стороны некоторых элементов толпы.

После инцидента с журналистом на место происшествия прибыли правоохранительные органы Грузии, которые обеспечили его безопасность. Корреспондент был вынужден покинуть место проведения акции под охраной полиции и в сопровождении такси, что подчеркивает серьезность происшествия и риски, с которыми сталкиваются журналисты в условиях политической нестабильности.

В Тбилиси 28 октября состоялась акция протеста, организованная оппозиционными силами. Они выразили свое несогласие с результатами недавних парламентских выборов, где победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выразила сомнения в легитимности результатов. Мэттью Миллер, официальный представитель госдепа США, подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность принятия «дальнейших мер», если грузинское правительство не продемонстрирует стремление к возобновлению курса на евроинтеграцию.

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Корреспондент РИА Новости пострадал во время освещения протеста у парламента Грузии, когда его стали преследовать сторонники оппозиции. Инцидент произошел после того, как протестующие услышали, что журналист говорит по-русски. Ситуация обострилась, протестующие начали выкрикивать антироссийские лозунги и даже использовали мегафон со звуковой сиреной. «Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар», — рассказал пострадавший журналист. Это свидетельствует о высоком уровне напряженности на митинге и агрессивном отношении к российским СМИ со стороны некоторых элементов толпы. После инцидента с журналистом на место происшествия прибыли правоохранительные органы Грузии, которые обеспечили его безопасность. Корреспондент был вынужден покинуть место проведения акции под охраной полиции и в сопровождении такси, что подчеркивает серьезность происшествия и риски, с которыми сталкиваются журналисты в условиях политической нестабильности. В Тбилиси 28 октября состоялась акция протеста, организованная оппозиционными силами. Они выразили свое несогласие с результатами недавних парламентских выборов, где победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выразила сомнения в легитимности результатов. Мэттью Миллер, официальный представитель госдепа США, подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность принятия «дальнейших мер», если грузинское правительство не продемонстрирует стремление к возобновлению курса на евроинтеграцию.
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