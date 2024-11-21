Венгрия развернула ПВО на границе с Украиной из-за решения США ударить по РФ

Заседание, на котором приняли решение об установке ПВО на границе с Украиной, проходило при поддержке Виктора ОрбанаФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер
Венгрия установит системы противовоздушной обороны (ПВО) у границы с Украиной. Об этом рассказал министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий. Причиной этих действий он назвал применение Киевом против России дальнобойных ракет.
«Чтобы подготовиться ко всем вариантам, я приказал установить на северо-востоке недавно закупленные системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны», — сказал Бобровницкий после заседания Совета обороны. Сообщение передает Reuters. Мероприятие было созвано премьер-министром страны Виктором Орбаном. В Минобороны Венгрии подчеркнули, что в настоящий момент действия Украины приводят к эскалации конфликта.
На днях США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ. Об этом писали американские и британские журналисты. В частности, Киеву предоставили ракеты Storm Shadow, а также ATACMS. После Киев начал использовать снаряды против РФ.
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Венгрия установит системы противовоздушной обороны (ПВО) у границы с Украиной. Об этом рассказал министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий. Причиной этих действий он назвал применение Киевом против России дальнобойных ракет. «Чтобы подготовиться ко всем вариантам, я приказал установить на северо-востоке недавно закупленные системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны», — сказал Бобровницкий после заседания Совета обороны. Сообщение передает Reuters. Мероприятие было созвано премьер-министром страны Виктором Орбаном. В Минобороны Венгрии подчеркнули, что в настоящий момент действия Украины приводят к эскалации конфликта. На днях США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ. Об этом писали американские и британские журналисты. В частности, Киеву предоставили ракеты Storm Shadow, а также ATACMS. После Киев начал использовать снаряды против РФ.