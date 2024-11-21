На Багамах тигровая акула по кличке Джиттербаг случайно проглотила iPhone во время кормления. Камера телефона запечатлела кадры из ее глотки. Однако спустя несколько секунд акула все-таки выплюнула телефон обратно.
«Акула выплюнула телефон через несколько секунд после того, как проглотила его. На удивление, благодаря включенной функции записи видео на смартфоне, удалось зафиксировать уникальные кадры изнутри», — сообщает газета DailyMail. Отмечается, что iPhone принадлежал капитану экскурсии — Дэйву Финчу.
Данный случай привлек большое внимание в социальных сетях, где видео быстро стало вирусным. Пользователи выразили удивление не только самим фактом съемки изнутри пасти акулы, но и редкой возможностью увидеть такие детали, как текстура и строение зубов хищника.
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