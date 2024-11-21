Младенческая смертность в России снизилась на 60%

В 2023 году младенческая смертность снизилась на 60%. Об этом сообщила политолог Экспертного института социальных исследований Наталья Линдигрин на круглом столе «Семейные ценности как фундамент развития России».
«Впервые за всю историю наблюдения с 2006 года в России зафиксирована минимальное значение младенческой смертности. На 60%», — заявила Наталья Линдигрин. Трансляция велась на сайте «Россия сегодня».
Эксперт подчеркнула, что основой демографической политики в России является народосбережение, увеличение продолжительности жизни и активное долголетие. Достижения по уменьшению количества смертности позволило увеличить общий показатель продолжительности жизни россиян с 66 лет до 73. Общая смертность жителей страны за 18 лет снизилась на 20%.
Несмотря на такие позитивные тенденции, отмечается, что все меньше россиян ведут здоровый образ жизни. «Пропаганда и популяризация ЗОЖ — это один из главных шагов к улучшению демографии в нашей стране», — подчеркнула эксперт.
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