Выставка одного из самых малочисленных народов России проходит в Москве

Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве проходит этнографическая выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история». Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Народ сето считается одним из самых малочисленных в стране и насчитывает всего чуть больше 300 человек. Его представители проживают в Печорском районе Псковской области.
«В 2010 году мы получили статус коренного малочисленного народа Российской Федерации. Спасибо, что наш маленький народ не потеряли в такой большой стране», — рассказала URA.RU заместитель директора Государственного музея-заповедника «Изборск» Хелью Маяк. Она сама является представителем народа сето.
Всего на выставке представлено 208 предметов. Все они привезены из музея-заповедника «Изборск» Псковской области. Выставка представляет собой собрание традиционных народных костюмов сето, образцы ткачества, вышивки и кружева, а также предметы быта.
Особую ценность представляют серебряные ожерелья. «Для нашего народа серебро — это главное украшение, — поделилась Хелью Маяк. — Считалось, что чем больше его на женщине, тем богаче семья. Про наших женщин говорят, что ее сначала слышно, потом видно».
Еще одними экспонатами стали уникальные сетовские «боговые» полотенца. Представители народа изготавливали их только для того, чтобы надеть на иконы. Сето — православный народ. Возраст таких «боговых» полотенец насчитывает больше 150 лет.
Выставка пройдет в Москве до 8 декабря. А 16 декабря уникальные экспонаты смогут увидеть жители Костромы.
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