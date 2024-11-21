Медведев отметил проблемы с выплатами бойцам СВО

В России пока сохраняются проблемы с выплатами участникам СВО. Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув важность честного отношения к бойцам и проблемам, с которыми они сталкиваются.
«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле», — подчеркнул Медведев. Его слова приводит telegram-канал партии.
Зампред Совбеза РФ также отметил, что во время его визитов в регионы, губернаторы регулярно докладывают о развитии событий и существующих трудностях в рамках помощи участникам СВО. Он подчеркнул, что необходимо признавать наличие проблем, а не утверждать, что все участники уже получили необходимые выплаты и поддержку. Медведев указал на необходимость решения этих проблем с использованием государственных и партийных полномочий.
В середине ноября президент России Владимир Путин увеличил до четырех миллионов рублей размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, передает РАПСИ. Кроме того, также установлен размер выплат в зависимости от тяжести ранения. Так, за тяжелые увечья бойцу обещают три миллиона рублей, за ранения средней тяжести — один миллион, за легкие травмы — 100 тысяч рублей.
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