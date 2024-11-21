Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла обсудил ряд актуальных международных вопросов. Он высказался по поводу слухов о возможном запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Москва следует ответственному подходу к ядерной безопасности. Эти и другие комментарии Дмитрия Пескова в материале URA.RU.
Запускала ли Россия баллистическую ракету
Дмитрий Песков прокомментировал слухи о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру, указав, что следует обращаться к военным для получения информации по этому вопросу. Он заявил, что у него нет комментариев по этому поводу.
Возможен ли обмен ядерными ударами между Россией и США
Согласно Пентагону, США выступают против применения ядерного оружия, но готовы к обмену ударами на условиях. Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается ответственной позиции по недопущению ядерной войны и призвал другие страны избегать провокационных заявлений. Его комментарий был связан с недавним заявлением контр-адмирала США Томаса Бьюкенена о готовности к ядерному обмену.
Откроет ли Запад второй фронт в Беларуси
В ответ на заявление главы ЛДПР Леонида Слуцкого о попытках НАТО открыть второй фронт в Беларуси и организовать государственный переворот в этой стране, Дмитрий Песков сообщил, что Россия в рамках Союзного государства обязана обеспечивать безопасность Беларуси. Он подчеркнул, что эта ответственность отражена в основах российской ядерной политики. Песков также отметил, что Минск сталкивается с «недружественным окружением», и добавил, что президенты двух государств регулярно рассматривают эти вопросы на уровне спецслужб.
Украина ударила по России ракетами Storm Shadow
Также Песков коснулся новых сообщений о применении Украиной ракет Storm Shadow против России. Он охарактеризовал это как новую эскалацию украинского конфликта и назвал позицию уходящей администрации президента США Джо Байдена «очень безответственной». По словам Пескова, американские власти продолжают использовать Киев как инструмент в своей конфронтации с РФ, подливая «масло в огонь».
Обращение врачей к Путину о помиловании педиатра Буяновой
К президенту России Владимиру Путину не поступало обращений от врачей с просьбой о помиловании педиатра Надежды Буяновой, осужденной на 5,5 лет колонии. Песков заявил, что у него нет дополнительной информации по этому вопросу.
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