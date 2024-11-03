Киев атакует Ростовскую область, сбито 16 БПЛА

Пострадавших от атак дронов ВСУ в Ростовской области нет, сообщил ее глава Василий Голубев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА — в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Также нет и повреждений.
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