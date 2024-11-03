Киев атакует Ростовскую область, сбито 16 БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавших от атак дронов ВСУ в Ростовской области нет, сообщил ее глава Василий Голубев
Пострадавших от атак дронов ВСУ в Ростовской области нет, сообщил ее глава Василий Голубев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА — в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Также нет и повреждений. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА — в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет. Также нет и повреждений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...