Путин ввел новые выплаты жителям Донбасса и Новороссии

Гражданские служащие получат по 30 тысяч рублей дополнительно
Президент России Владимир Путин ввел дополнительные выплаты для гражданских служащих, работающих в Донбассе и Новороссии. Согласно указу президента, они будут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей. Выплаты вводятся в целях «повышения уровня социальной защищенности гражданских служащих». Документ опубликован на портале правовых актов.
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