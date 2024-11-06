Путин ввел новые выплаты жителям Донбасса и Новороссии

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Гражданские служащие получат по 30 тысяч рублей дополнительно
Гражданские служащие получат по 30 тысяч рублей дополнительно Фото:

Президент России Владимир Путин ввел дополнительные выплаты для гражданских служащих, работающих в Донбассе и Новороссии. Согласно указу президента, они будут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей. Выплаты вводятся в целях «повышения уровня социальной защищенности гражданских служащих». Документ опубликован на портале правовых актов.

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Президент России Владимир Путин ввел дополнительные выплаты для гражданских служащих, работающих в Донбассе и Новороссии. Согласно указу президента, они будут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей. Выплаты вводятся в целях «повышения уровня социальной защищенности гражданских служащих». Документ опубликован на портале правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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