Байден решил дать Украине военный «карт-бланш» до прихода Трампа

США планируют передать Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS до того, как Дональд Трамп займет пост президента. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«США всеми силами пытаются как можно быстрее доставить оружие в Украину до вступления Трампа в должность. Они [ракеты] прибудут в ближайшие недели и должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца этого года», — пишет WSJ.
Издание отметило, что свыше семи миллиардов долларов, предназначенные Пентагоном для передачи вооружений и боеприпасов из американских запасов Украине, до сих пор не были использованы. Также Пентагон сталкивается с ограниченным количеством авиационных боеприпасов, которые могут быть предоставлены для оснащения новых украинских истребителей F-16.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завил, что, если при новом президенте США Дональде Трампе Вашингтон прекратит оказывать поддержку Украине, Евросоюз вряд ли сможет самостоятельно обеспечить финансирование Киева, передает RT. По его словам, в ЕС все еще существуют лица, желающие продолжать инвестировать в «проигранную войну».
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