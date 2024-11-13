Пассажиры в петербургском метро подрались из-за тик-токов. Видео

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Тик-токи стали причиной драки двух мужчин в метро Петербурга
Тик-токи стали причиной драки двух мужчин в метро Петербурга Фото:

В петербургском метро произошла драка между двумя мужчинами из-за тик-токов. Инцидент произошел между станциями «Московская» и «Парк Победы».

«Двое мужчин подрались в петербургском метро. Причиной конфликта стали тик-токи, которые смотрел один из будущих участников драки», — сообщает портал «Фонтанка».

Там добавили, что конфликт произошел на перегоне между станциями «Московская» и «Парк Победы». Спустя время в конфликт вмешался сотрудник метро. К этому времени драка уже прекратилась. 

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В петербургском метро произошла драка между двумя мужчинами из-за тик-токов. Инцидент произошел между станциями «Московская» и «Парк Победы». «Двое мужчин подрались в петербургском метро. Причиной конфликта стали тик-токи, которые смотрел один из будущих участников драки», — сообщает портал «Фонтанка». Там добавили, что конфликт произошел на перегоне между станциями «Московская» и «Парк Победы». Спустя время в конфликт вмешался сотрудник метро. К этому времени драка уже прекратилась. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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