В петербургском метро произошла драка между двумя мужчинами из-за тик-токов. Инцидент произошел между станциями «Московская» и «Парк Победы».
«Двое мужчин подрались в петербургском метро. Причиной конфликта стали тик-токи, которые смотрел один из будущих участников драки», — сообщает портал «Фонтанка».
Там добавили, что конфликт произошел на перегоне между станциями «Московская» и «Парк Победы». Спустя время в конфликт вмешался сотрудник метро. К этому времени драка уже прекратилась.
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