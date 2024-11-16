Шольц назвал единственный способ понять Путина

Единственный способ узнать мнение президента России Владимира Путина о начале переговоров с Украиной — это личный разговор с ним. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Нам придется выяснить это (мнение Путина о переговорах с Украиной — прим.ред. URA.RU), в том числе поговорив с ним об этом», — сказал Шольц в беседе с Suddeutsche Zeitung (цитата по Politico). Такой ответ прозвучал на вопрос о причинах, по которым Путин должен начать переговоры, учитывая, что Россия усиливает свои позиции.
Ранее, 15 ноября, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Это был первый их контакт с декабря 2022 года. По информации пресс-службы Кремля, инициатором беседы выступила германская сторона. Разговор длился приблизительно час. Подробности тем, поднятых в ходе общения — в материале URA.RU.
После разговора Путина и Шольца украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что такие действия могут принести пользу России. Он также выразил недовольство этим диалогом, назвав звонок Шольца «ящиком Пандоры». Зеленский добавил, что Украина не даст согласие на новые Минские соглашения, несмотря на все проблемы.
Президент России Владимир Путин регулярно заявлял, что РФ всегда была готова к дипломатическому разрешению ситуации вокруг Украины. Также пресс-секретарь российского главы недавно заявил о неизменности условий для начала переговоров с Киевом. По его словам, позиция России касается освобождения российских территорий, среди которых и новые регионы.
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