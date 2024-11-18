BBC: глава офиса Зеленского собирается встретиться с Трампом

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак намерен в ближайшее время встретиться с Дональдом Трампом, победившего на президентских выборах в США, но еще не вступившего в должность. Встречу Киев панирует с целью укрепления отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает BBC Украина. При этом в офисе Зеленского официально не подтвердили эту информацию.
«Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ближайшее время намерен посетить США, чтобы провести переговоры с представителями избранного президента Дональда Трампа», — передает BBC. Она ссылается на собственные источники.
Еще до самих американских выборов Трамп громогласно заявлял, что способен завершить украинский конфликт за 24 часа. В России изначально выразили сомнения по этому поводу. Газета Politico также писала, что у Трампа нет мирного плана. Сам политик также давал понять, что против предоставления Киеву военной поддержки.
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