BBC: глава офиса Зеленского собирается встретиться с Трампом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Андрей Ермак планирует личную встречу с Дональдом Трампом, передает BBC Фото:

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак намерен в ближайшее время встретиться с Дональдом Трампом, победившего на президентских выборах в США, но еще не вступившего в должность. Встречу Киев панирует с целью укрепления отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает BBC Украина. При этом в офисе Зеленского официально не подтвердили эту информацию.

«Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ближайшее время намерен посетить США, чтобы провести переговоры с представителями избранного президента Дональда Трампа», — передает BBC. Она ссылается на собственные источники.

Еще до самих американских выборов Трамп громогласно заявлял, что способен завершить украинский конфликт за 24 часа. В России изначально выразили сомнения по этому поводу. Газета Politico также писала, что у Трампа нет мирного плана. Сам политик также давал понять, что против предоставления Киеву военной поддержки.

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Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак намерен в ближайшее время встретиться с Дональдом Трампом, победившего на президентских выборах в США, но еще не вступившего в должность. Встречу Киев панирует с целью укрепления отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает BBC Украина. При этом в офисе Зеленского официально не подтвердили эту информацию. «Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ближайшее время намерен посетить США, чтобы провести переговоры с представителями избранного президента Дональда Трампа», — передает BBC. Она ссылается на собственные источники. Еще до самих американских выборов Трамп громогласно заявлял, что способен завершить украинский конфликт за 24 часа. В России изначально выразили сомнения по этому поводу. Газета Politico также писала, что у Трампа нет мирного плана. Сам политик также давал понять, что против предоставления Киеву военной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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