BBC: глава офиса Зеленского собирается встретиться с Трампом

18 ноября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак планирует личную встречу с Дональдом Трампом, передает BBC Фото: Официальный сайт президента Украины Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак намерен в ближайшее время встретиться с Дональдом Трампом, победившего на президентских выборах в США, но еще не вступившего в должность. Встречу Киев панирует с целью укрепления отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает BBC Украина. При этом в офисе Зеленского официально не подтвердили эту информацию. «Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ближайшее время намерен посетить США, чтобы провести переговоры с представителями избранного президента Дональда Трампа», — передает BBC. Она ссылается на собственные источники. Еще до самих американских выборов Трамп громогласно заявлял, что способен завершить украинский конфликт за 24 часа. В России изначально выразили сомнения по этому поводу. Газета Politico также писала, что у Трампа нет мирного плана. Сам политик также давал понять, что против предоставления Киеву военной поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак намерен в ближайшее время встретиться с Дональдом Трампом, победившего на президентских выборах в США, но еще не вступившего в должность. Встречу Киев панирует с целью укрепления отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает BBC Украина. При этом в офисе Зеленского официально не подтвердили эту информацию. «Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ближайшее время намерен посетить США, чтобы провести переговоры с представителями избранного президента Дональда Трампа», — передает BBC. Она ссылается на собственные источники. Еще до самих американских выборов Трамп громогласно заявлял, что способен завершить украинский конфликт за 24 часа. В России изначально выразили сомнения по этому поводу. Газета Politico также писала, что у Трампа нет мирного плана. Сам политик также давал понять, что против предоставления Киеву военной поддержки.