Лавров усомнился в возможностях Трампа разрешить конфликт на Украине

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Сергей Лавров не уверен, что Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине
Сергей Лавров не уверен, что Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров не уверен в подходах новоизбранного президента США Дональда Трампа к урегулированию кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Москва ожидает конкретных предложений от новой администрации Штатов.

«Не представляю (как Трамп собирается урегулировать конфликт — прим. URA.RU). Будем ждать предложений. Мы подчеркиваем регулярно, что в любом случае политик, который говорит, что он не за конфликт, а за мир, заслуживает внимания», — заявил Лавров на встрече с журналистами по итогам участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». Слова политика передает ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу. По его словам, РФ готова рассмотреть любые предложения, которые будут способствовать мирному решению украинского конфликта и соответствовать сформулированным президентом России Владимиром Путиным условиям.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Чарльз Купчан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться урегулировать украинский конфликт мирным путем через переговоры сторон. Бывший советник также заявил, что в результате переговоров Вашингтон поможет превратить 80% территории Украины, оставшихся под контролем страны, в успешное государство.

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Глава МИД России Сергей Лавров не уверен в подходах новоизбранного президента США Дональда Трампа к урегулированию кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Москва ожидает конкретных предложений от новой администрации Штатов. «Не представляю (как Трамп собирается урегулировать конфликт — прим. URA.RU). Будем ждать предложений. Мы подчеркиваем регулярно, что в любом случае политик, который говорит, что он не за конфликт, а за мир, заслуживает внимания», — заявил Лавров на встрече с журналистами по итогам участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». Слова политика передает ТАСС. Лавров также подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу. По его словам, РФ готова рассмотреть любые предложения, которые будут способствовать мирному решению украинского конфликта и соответствовать сформулированным президентом России Владимиром Путиным условиям. Ранее экс-сотрудник Белого дома Чарльз Купчан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться урегулировать украинский конфликт мирным путем через переговоры сторон. Бывший советник также заявил, что в результате переговоров Вашингтон поможет превратить 80% территории Украины, оставшихся под контролем страны, в успешное государство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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