Страны НАТО начинают осознавать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщил полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон. По его мнению, такое восприятие ситуации становится все более распространенным среди западных элит.
«Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — заявил Уилкерсон в беседе с журналистами YouTube-канала Judging Freedom. Он также поддержал точку зрения о том, что признание поражения Украины уже происходит среди политических и военных лидеров в США и Европе.
Дополнительно Уилкерсон обратил внимание на утрату влияния западных политиков, что проявляется, в частности, в политических изменениях в Германии. По его словам, развал правящей коалиции в стране под руководством канцлера Олафа Шольца свидетельствует о серьезных проблемах в управлении и внешней политике.
Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что предотвратить конфликт Киева с Москвой было невозможно. По его мнению, была возможность его отсрочки, что следовало использовать для усиления оборонительных способностей страны.
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