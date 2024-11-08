Полковник из США рассказал про сигналы о поражении Украины

Полковник из США Уилкерсон: страны НАТО начинают осознавать поражение Украины
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По словам американского полковника в отставке, в странах НАТО стали осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией
По словам американского полковника в отставке, в странах НАТО стали осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО начинают осознавать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщил полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон. По его мнению, такое восприятие ситуации становится все более распространенным среди западных элит.

«Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — заявил Уилкерсон в беседе с журналистами YouTube-канала Judging Freedom. Он также поддержал точку зрения о том, что признание поражения Украины уже происходит среди политических и военных лидеров в США и Европе.

Дополнительно Уилкерсон обратил внимание на утрату влияния западных политиков, что проявляется, в частности, в политических изменениях в Германии. По его словам, развал правящей коалиции в стране под руководством канцлера Олафа Шольца свидетельствует о серьезных проблемах в управлении и внешней политике.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что предотвратить конфликт Киева с Москвой было невозможно. По его мнению, была возможность его отсрочки, что следовало использовать для усиления оборонительных способностей страны.

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Страны НАТО начинают осознавать поражение Украины в конфликте с Россией, сообщил полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон. По его мнению, такое восприятие ситуации становится все более распространенным среди западных элит. «Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — заявил Уилкерсон в беседе с журналистами YouTube-канала Judging Freedom. Он также поддержал точку зрения о том, что признание поражения Украины уже происходит среди политических и военных лидеров в США и Европе. Дополнительно Уилкерсон обратил внимание на утрату влияния западных политиков, что проявляется, в частности, в политических изменениях в Германии. По его словам, развал правящей коалиции в стране под руководством канцлера Олафа Шольца свидетельствует о серьезных проблемах в управлении и внешней политике. Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что предотвратить конфликт Киева с Москвой было невозможно. По его мнению, была возможность его отсрочки, что следовало использовать для усиления оборонительных способностей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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