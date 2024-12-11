Как «чеченский вопрос» обернулся трагедией — в подкасте URA.RU

URA.RU выпустило новый эпизод новостного дайджеста «По фактам»
© Служба новостей «URA.RU»
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Смотрите новый выпуск URA.RU «По фактам»
Смотрите новый выпуск URA.RU «По фактам» Фото:

В декабре 1994 года началась военная операция России в Чечне, которая привела к серьезным и продолжительным последствиям. Конфликт затянулся на несколько лет, превратившись в национальную трагедию. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости.

В новом выпуске шоу рассказывается, что, по замыслу командования, в частности министра обороны Павла Грачева, операция должна была завершиться быстро — планировалось взять столицу Чечни, Грозный, до Нового года. Однако планы на «легкую победу» не увенчались успехом, и война затянулась на несколько лет. В нем вы также узнаете о том, могло ли российское командование решить «чеченский вопрос» без войны.

Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!

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В декабре 1994 года началась военная операция России в Чечне, которая привела к серьезным и продолжительным последствиям. Конфликт затянулся на несколько лет, превратившись в национальную трагедию. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости. В новом выпуске шоу рассказывается, что, по замыслу командования, в частности министра обороны Павла Грачева, операция должна была завершиться быстро — планировалось взять столицу Чечни, Грозный, до Нового года. Однако планы на «легкую победу» не увенчались успехом, и война затянулась на несколько лет. В нем вы также узнаете о том, могло ли российское командование решить «чеченский вопрос» без войны. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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