Прокуратура нашла факты применения Viber для дестабилизации ситуации в РФ

Прокуратура России зафиксировала использование мессенджера Viber в целях дестабилизации политической обстановки в стране. Согласно материалам административного дела, на платформе были обнаружены призывы к участию в несанкционированных акциях и распространение недостоверной информации.
«В РКН поступили требования первого замгенпрокурора РФ к ресурсам Viber, содержащим призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, не согласованных с уполномоченными органами власти, а также недостоверную информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране», — отмечается в документах, передает ТАСС. Из сообщения следует, что в установленный срок проблемные данные с платформы не были удалены.
Документы были направлены в Таганский районный суд Москвы. Несмотря на то, что к началу слушаний мессенджер Viber удалил информацию, нарушающую законодательство РФ, суд вынес решение оштрафовать компанию на сумму 800 тысяч рублей за размещение запрещенных данных.
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории РФ, ссылаясь на недостаточную эффективность его системы безопасности и проблемы с модерацией контента, сообщил Илья Гогуа, эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), резидент проекта «Телега Online» и блогер, в интервью с корреспондентом URA.RU. Гогуа отметил, что технические уязвимости Viber, а также его популярность среди пользователей старшего возраста, которые часто не обладают глубокими техническими знаниями, привлекли внимание мошенников к этой платформе.
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