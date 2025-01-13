Президенту РФ Владимиру Путину удалось нанести стратегическое поражение не только США, но и НАТО в украинском конфликте. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Он нанес стратегическое поражение вам [США] и НАТО. О , подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия» — написал Риттер в соцсети X. Так он отреагировал на слова министра обороны США Ллойда Остина, который утверждал, что российский президент якобы не достиг ни одной из своих стратегических целей в конфликте на Украине, и что Россия заплатила большую цену.
Ранее Риттер заявил, что украинский конфликт может завершиться только победой России, и условия этой победы будут определены Москвой. Он подчеркнул, что попытки Запада заставить Россию согласиться на другие условия могут привести к прямому конфликту и ядерной войне. Риттер предложил признать стратегическую победу России и поражение Украины, а также НАТО и США, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.