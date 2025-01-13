Экс-разведчик Риттер: Путин нанес стратегическое поражение США и НАТО

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Риттер отметил, что украинский конфликт закончиться победой России
Риттер отметил, что украинский конфликт закончиться победой России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту РФ Владимиру Путину удалось нанести стратегическое поражение не только США, но и НАТО в украинском конфликте. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Он нанес стратегическое поражение вам [США] и НАТО. О , подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия» — написал Риттер в соцсети X. Так он отреагировал на слова министра обороны США Ллойда Остина, который утверждал, что российский президент якобы не достиг ни одной из своих стратегических целей в конфликте на Украине, и что Россия заплатила большую цену.

Ранее Риттер заявил, что украинский конфликт может завершиться только победой России, и условия этой победы будут определены Москвой. Он подчеркнул, что попытки Запада заставить Россию согласиться на другие условия могут привести к прямому конфликту и ядерной войне. Риттер предложил признать стратегическую победу России и поражение Украины, а также НАТО и США, передает «Царьград».

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Президенту РФ Владимиру Путину удалось нанести стратегическое поражение не только США, но и НАТО в украинском конфликте. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер. «Он нанес стратегическое поражение вам [США] и НАТО. О , подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия» — написал Риттер в соцсети X. Так он отреагировал на слова министра обороны США Ллойда Остина, который утверждал, что российский президент якобы не достиг ни одной из своих стратегических целей в конфликте на Украине, и что Россия заплатила большую цену. Ранее Риттер заявил, что украинский конфликт может завершиться только победой России, и условия этой победы будут определены Москвой. Он подчеркнул, что попытки Запада заставить Россию согласиться на другие условия могут привести к прямому конфликту и ядерной войне. Риттер предложил признать стратегическую победу России и поражение Украины, а также НАТО и США, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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