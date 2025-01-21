В Китае раскрыли, как Зеленский подставился перед Трампом

Baijiahao: Киеву придется выступить против Трампа в случае конфликта США и Дании
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Украине придется выступить против Трампа в случае конфликта США и Дании
Украине придется выступить против Трампа в случае конфликта США и Дании Фото:

Конфликт между Данией и США может привести к противостоянию американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, так как Киев подписал в прошлом году соглашение о безопасности с Копенгагеном. Об этом предупреждают китайские журналисты. 

«Двустороннее соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Данией в прошлом году, может вывести Трампа из себя», — говорится в материале Baijiahao. Авторы статьи отмечают, что недавняя инициатива Трампа по военному контролю над Гренландией, которая официально принадлежит Дании, вызвала у Зеленского замешательство, так как, согласно соглашению, Украина обязуется направить войска в течение 24 часов в случае атаки на Данию и принадлежащие ей территории. И в попытке обеспечить безопасность, Украина не учла возможность того, что в случае военного вторжения Соединенных Штатов в Данию, ей придется принять огонь. 

Ранее URA.RU писало, что в случае, если Дональд Трамп решит принудительно аннексировать Гренландию, то Украина обязана будет задействовать свои вооруженные силы для ее защиты. Это указано в соглашении о взаимных гарантиях безопасности, подписанном Украиной и Данией. Соглашение также подразумевает поддержку Дании от Украины в военной и гражданской сфере в течение 10 лет, сотрудничество в области разведки и безопасности, а также возможность корректировки его положений при необходимости, в координации с международными партнерами, включая страны G7.

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Конфликт между Данией и США может привести к противостоянию американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, так как Киев подписал в прошлом году соглашение о безопасности с Копенгагеном. Об этом предупреждают китайские журналисты.  «Двустороннее соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Данией в прошлом году, может вывести Трампа из себя», — говорится в материале Baijiahao. Авторы статьи отмечают, что недавняя инициатива Трампа по военному контролю над Гренландией, которая официально принадлежит Дании, вызвала у Зеленского замешательство, так как, согласно соглашению, Украина обязуется направить войска в течение 24 часов в случае атаки на Данию и принадлежащие ей территории. И в попытке обеспечить безопасность, Украина не учла возможность того, что в случае военного вторжения Соединенных Штатов в Данию, ей придется принять огонь.  Ранее URA.RU писало, что в случае, если Дональд Трамп решит принудительно аннексировать Гренландию, то Украина обязана будет задействовать свои вооруженные силы для ее защиты. Это указано в соглашении о взаимных гарантиях безопасности, подписанном Украиной и Данией. Соглашение также подразумевает поддержку Дании от Украины в военной и гражданской сфере в течение 10 лет, сотрудничество в области разведки и безопасности, а также возможность корректировки его положений при необходимости, в координации с международными партнерами, включая страны G7.
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