На Украине завели уголовное дело против своего же министра обороны: подробности скандала

На Украине возбудили уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. Его обвинили в злоупотреблении властью. Глава военного ведомства подозревается в неправомерных действиях при увольнении и непродлении контрактов с высшими чиновниками оборонного ведомства. Подробности о скандале — в материале URA.RU.
Заявление Умерова о разрыве контракта с Безруковой
24 января глава минобороны Украины объявил о решении не продлевать контракт с Мариной Безруковой, руководителем агентства оборонных закупок. Это решение могло быть вызвано различными административными и стратегическими соображениями, однако конкретные причины пока не раскрыты.
Ответ Безруковой на решение Умерова
В ответ на решение Умерова не продлевать контракт, Безрукова обвинила его в «изнасиловании всех реформ». Безрукова отказалась покидать свой пост, что создало дополнительное напряжение в отношениях между агентством и министерством.
Причины отстранения Безруковой
Согласно информации от телеканала «Общественное», Безрукова была отстранена из-за проведения проверки, связанной с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. Это подразумевает, что могли быть нарушения в процессе закупок, что потребовало детального расследования и мер со стороны управленческих структур.
Уголовное дело против Умерова
На основании обвинений в злоупотреблении властью или служебным положением против Умерова было возбуждено уголовное дело. Общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила о начале этого дела. Центр противодействия коррупции выразил мнение, что действия Умерова по отказу продления контракта с Безруковой были незаконными.
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