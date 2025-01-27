27 января 2025

На Украине завели уголовное дело против своего же министра обороны: подробности скандала

На министра обороны Украины Рустема Умерова завели уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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На Умерова завели уголовное дело
На Умерова завели уголовное дело Фото:

На Украине возбудили уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. Его обвинили в злоупотреблении властью. Глава военного ведомства подозревается в неправомерных действиях при увольнении и непродлении контрактов с высшими чиновниками оборонного ведомства. Подробности о скандале — в материале URA.RU.

Заявление Умерова о разрыве контракта с Безруковой 

24 января глава минобороны Украины объявил о решении не продлевать контракт с Мариной Безруковой, руководителем агентства оборонных закупок. Это решение могло быть вызвано различными административными и стратегическими соображениями, однако конкретные причины пока не раскрыты.

Ответ Безруковой на решение Умерова 

В ответ на решение Умерова не продлевать контракт, Безрукова обвинила его в «изнасиловании всех реформ». Безрукова отказалась покидать свой пост, что создало дополнительное напряжение в отношениях между агентством и министерством.

Причины отстранения Безруковой 

Согласно информации от телеканала «Общественное», Безрукова была отстранена из-за проведения проверки, связанной с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. Это подразумевает, что могли быть нарушения в процессе закупок, что потребовало детального расследования и мер со стороны управленческих структур.

Уголовное дело против Умерова 

На основании обвинений в злоупотреблении властью или служебным положением против Умерова было возбуждено уголовное дело. Общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила о начале этого дела. Центр противодействия коррупции выразил мнение, что действия Умерова по отказу продления контракта с Безруковой были незаконными.

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На Украине возбудили уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. Его обвинили в злоупотреблении властью. Глава военного ведомства подозревается в неправомерных действиях при увольнении и непродлении контрактов с высшими чиновниками оборонного ведомства. Подробности о скандале — в материале URA.RU. Заявление Умерова о разрыве контракта с Безруковой  24 января глава минобороны Украины объявил о решении не продлевать контракт с Мариной Безруковой, руководителем агентства оборонных закупок. Это решение могло быть вызвано различными административными и стратегическими соображениями, однако конкретные причины пока не раскрыты. Ответ Безруковой на решение Умерова  В ответ на решение Умерова не продлевать контракт, Безрукова обвинила его в «изнасиловании всех реформ». Безрукова отказалась покидать свой пост, что создало дополнительное напряжение в отношениях между агентством и министерством. Причины отстранения Безруковой  Согласно информации от телеканала «Общественное», Безрукова была отстранена из-за проведения проверки, связанной с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. Это подразумевает, что могли быть нарушения в процессе закупок, что потребовало детального расследования и мер со стороны управленческих структур. Уголовное дело против Умерова  На основании обвинений в злоупотреблении властью или служебным положением против Умерова было возбуждено уголовное дело. Общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила о начале этого дела. Центр противодействия коррупции выразил мнение, что действия Умерова по отказу продления контракта с Безруковой были незаконными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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